Trasparenza, il Comune non supera l’esame

Trasparenza dei dati pubblicati nel sito internet istituzionale, il Comune di Civitanova non supera l’esame su diverse delle tipologie verificate.

Sono specifiche le categorie che l’organismo indipendente di valutazione (Oiv) deve monitorare per legge, per poi pubblicare i risultati delle rilevazioni nella sezione web "Amministrazione trasparente - Servizio controlli interni" e successivamente trasmetterli all’Autorità nazionale anti corruzione. I settori messi sotto esame sono nove: consulenti e collaboratori; performance; enti controllati; sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; beni immobili e gestione del patrimonio comunale; controlli e rilievi sull’amministrazione; servizi erogati; pagamenti dell’amministrazione; pianificazione; governo del territorio. L’esito della verifica è stato pubblicato nel sito comunale, completo della scheda di rilevazione in cui vengono riportate le carenze registrate nel sistema di pubblicazione dei dati. Il voto "non eccellente" viene affibbiato alla categoria delle performance comunali, per le quali emerge la poca chiarezza sui criteri definiti, così come ai controlli e rilievi rispetto ai servizi erogati alla cittadinanza, dove non bastano le sole pubblicazioni dei costi contabilizzati dei servizi erogati e non è ritenuta sufficiente nemmeno l’esposizione dei risultati delle statistiche sul grado di soddisfazione degli utenti.

Quanto ai contributi e alle sovvenzioni del Comune a favore dei privati, palazzo Sforza è bacchettato perché risultano pubblicati solo i link dei progetti. Non eccellente nemmeno il giudizio sulla trasparenza in relazione alle informazioni sugli enti controllati dal Comune. Neanche la sezione che deve riferire dei controlli e dei rilievi a carico dell’amministrazione comunale supera indenne la valutazione.

Nessun rilievo è stato invece mosso ai capitoli sui consulenti e sui collaboratori del Comune, sulle informazioni relative alla gestione del patrimonio pubblico, sulla sezione che monitora i pagamenti del Comune e su quella della pianificazione e del controllo del territorio, unico reparto tra quelli controllati che ottiene il giudizio di "quasi eccellente".

L’Oiv è un organismo istituito al Comune di Civitanova, è deputato a effettuare le verifiche sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’accessibilità della documentazione pubblica ed è presieduto da Giorgio Giorgi (nella foto).

Lorena Cellini