Tre appuntamenti da ridere con ’Il dialetto a Granali’

Tre appuntamenti tutti da ridere: da domani torna la rassegna teatrale in vernacolo ’Il dialetto a Granali’. Nella piazzetta della frazione del Comune di San Severino Marche, con spettacolo unico alle 21,30 ad ingresso libero. Domani sera la compagnia Teatroclub Amedeo Gubinelli di San Severino Marche presenta, per la regia di Alberto Pellegrino, ’Questa è la vita’, commedia scritta nel 1986 con il titolo ’Ma che se campa affà?’ anche se è stata fatta una revisione critica del testo per renderlo più snello, per dare maggiore profondità psicologica ai personaggi, per rendere storicamente più credibile questa vicenda, nella quale sono espressi quei valori della famiglia, dell’onestà, della fedeltà, della dedizione al lavoro e dell’amore per la vita presenti in tutto il suo teatro.

Per fornire, inoltre, una lettura più intimistica e surreale della vicenda è stata introdotta la figura di un cantastorie che introduce, commenta e conclude quanto accade sulla scena. L’iniziativa è patrocinata dal Comune, per informazioni si può telefonare al numero 3333627729.