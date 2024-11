Treia, cordoglio per la morte di Giuseppe Perugini

Passo di Treia piange Giuseppe Perugini, conosciutissimo imprenditore avicolo morto a 88 anni. Da giovane iniziò a lavorare nella azienda fondata dal padre Nazareno, poi la gestì con il fratello Augusto. Nei primi anni fu impegnato in lunghe trasferte a Roma, per rifornire i mercati con uova e miele. Negli anni ‘80 si impegnò per il restauro della Madonna del Ponte, luogo di culto tanto caro ai passotreiesi. Nell’ultimo periodo ha lasciato l’azienda al figlio Nazareno.

Il funerale è stato celebrato ieri nella chiesa della Natività.