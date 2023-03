Trent’anni di servizio all’Ite "Gentili" Brindisi per la bidella Orietta Garbuglia

Trent’anni al servizio di studenti e professori. Generazioni che cambiano, classi che entrano, alunni che escono. La bidella Orietta Garbuglia è sempre stata al fianco delle persone passate per l’Istituto tecnico economico Gentili. "Sono trascorsi trent’anni da quando entrai in servizio il primo marzo 1993. Ero una ragazzina vergognosa e impaurita, poi col tempo sono maturata, mi sono sposata e ho avuto una figlia. Questi trent’anni non sono stati facili, ho lottato sempre con tutte le mie forze. Ringrazio la scuola che mi ha sostenuta e supportata: posso dire a voce alta che l’Ite di Macerata è la mia famiglia e senza di loro non ce l’avrei fatta a superare tutte le varie difficoltà che la vita mi ha messo davanti", racconta Garbuglia. Poi una foto in compagnia di tanti colleghi e amici, con brindisi ai tempi passati, al presente e al futuro.