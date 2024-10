"Trovare personale non è semplice"

"La sfida è far ri-appassionare i giovani", è il pensiero di Massimo Mariani di Elettrocosaro, azienda a Montecosaro appunto, che si occupa di installazione di impianti elettrici, civili e industriali. "Non è semplice trovare personale. Il nostro ambito è sempre più tecnologico, l’aggiornamento è continuo. Un tempo all’istituto professionale si imparava a fare piccoli lavoretti di saldatura, si metteva in pratica una certa manualità. Un’idea allora sarebbe quella di indirizzare i giovani, già durante le superiori, verso una formazione più concreta del mestiere. Anche perché la programmazione degli impianti di allarme, ad esempio, richiede conoscenze tecniche, così come pc e reti".