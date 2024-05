Ubriaco e armato di una bottiglia rotta si scaglia contro gli agenti alla stazione

Ubriaco su un treno merci, alla stazione di Civitanova viene intercettato e si scaglia contro i poliziotti con una bottiglia rotta in mano. L’altra notte un bel po’ di movimento alla scalo ferroviario cittadino, quando gli agenti del commissariato sono intervenuti su richiesta del personale di Ferrovie dello Stato. Avevano segnalato che un uomo si era introdotto abusivamente in un treno merci che stava percorrendo la linea adriatica. I poliziotti lo hanno individuato ed è parso subito chiaro che fosse in evidente stato di alterazione fisica dovuta all’abuso di alcool, per niente disposto a dare ascolto agli agenti. Si è rifiutato di fornire le generalità inoltre, brandendo lo zaino, ha spaccato una bottiglia di vetro e l’ha agitata davanti agli agenti, che alla fine sono riusciti a immobilizzarlo e lo hanno accompagnato in commissariato. Qui, non avendo ancora smaltito la sbornia, ha continuato ad avere atteggiarti reticenti. È stato identificato per un uomo di origini romene, residente all’estero, con diversi precedenti per reatri contro il patrimonio. È stato denunciato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità.