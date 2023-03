Ultime due tappe per il festival

Doppio appuntamento, oggi a Sarnano e domani a Sant’Angelo in Pontano, per le ultime due tappe del Festival "Il sogno, il caffè, la poesia", promosso dall’unione montana dei Monti Azzurri con il Teatro Valmisa. Oggi Sarnano sarà il contenitore speciale di un "InstaMeet" (modo attraverso il quale la community di Instagram può incontrarsi e scattare foto della città insieme) dedicato ai Monti Azzurri in una passeggiata guidata da Orazio Spoto, presidente nazionale dell’associazione Instagramers Italia. Alle 13, sempre in centro storico, sono previsti assaggi di prodotti locali per i partecipanti. Contestualmente ci sarà il "dj urban", un dj set green ambientale. L’organizzazione di questa parte di giornata è curata da Medioera(uno dei più importanti festival italiani sulla cultura digitale). Alle 18, nella sala consiliare, "Spazio Caffè" con Massimiliano Capo, direttore artistico di Medioera, esperto di comunicazione digitale, che dialogherà in collegamento con Federico Meschini, docente di informatica umanistica all’Università della Tuscia. Domani, alle 18, invece al teatro Angeletti di Sant’Angelo in Pontano ci sarà lo spettacolo "Who is Me", progetto teatrale coprodotto da Teatro Valmisa, MediArteCultura e Fattore K, interpretato da Lucia Bendia. Sul palco anche "dj Fantasma", a scandire i momenti più suggestivi dell’interpretazione tratta da "Poeta delle ceneri", opera autobiografica di Pier Paolo Pasolini mai del tutto completata. Ingresso gratuito. Per Informazioni: 3356183690.