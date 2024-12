Un albero nel ricordo di Emanuelle: "Hai messo radici nei nostri cuori"

"Come un seme hai messo radici nei nostri cuori. Ci manchi Manu". Questa la frase che da sabato compare in un nuovo albero piantato al Parco della Vita all’Abbadia di Fiastra. L’arbusto è l’Albero di Giuda e omaggia Emanuelle Pandele, adolescente troppo presto sottratto alla vita. Il gesto è iniziativa dei familiari, degli amici e del Centro Nuoto Macerata perché Emanuelle era promettente nuotatore. Questa piantumazione manifesta l’amore nei confronti del 17enne di Montecassiano, poi trasferitosi a Macerata, studente all’Ipsia Corridoni, che una patologia rafforzata dal Covid ha stroncato nel 2022. Il cuore di "Lele" ha cessato di battere prematuramente lasciando un grande dolore, in primis in mamma Mihaela e in papà Iri, ma il suo ricordo è più vivo che mai.

Andrea Scoppa