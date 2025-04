Un anno in prima linea. Dallo spaccio di droga alla violenza domestica. Più di mille denunce

Oltre 22mila richieste, più di 1.300 reati denunciati, 41 arresti. Sono alcuni dei numeri dell’attività svolta dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 dalla polizia. I numeri sono stati resi noti in occasione della celebrazione dei 173 anni dalla fondazione. La divisione polizia anticrimine ha eseguito 23 avvisi orali, ha emesso 102 fogli di via obbligatori dai comuni della provincia e ha inoltrato una proposta al tribunale di Macerata per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Sono 19 i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, cosiddetti Daspo, e 64 i provvedimenti di divieto di accesso nei centri urbani, i Dacur. Sono 21 gli ammonimenti del questore per violenza domestica e atti persecutori. Sono stati 1.395 delitti denunciati, 376 le persone denunciate, di cui 14 per reati legati agli stupefacenti. 41 gli arresti, di cui 7 per droga. Dal primo gennaio al 31 dicembre 2024, la polizia di Macerata ha sequestrato 777 grammi di cocaina, 2.042 grammi di oppiacei e 8.1029 grammi di cannabinoidi. Tra le operazioni più importanti si segnalano quella avvenuta a maggio, della squadra mobile, che ha portato all’arresto di un 35enne, sorpreso con 58 chili di hashish e marjiuana. Ad agosto l’arresto in flagranza di due giovani ritenuti responsabili della rapina ad una stazione di servizio lungo la ss77: dalle indagini è emerso che i due si erano resi protagonisti anche di altre rapine o tentativi di rapina sempre ai danni di altri bar delle aree di servizio in superstrada. A fine ottobre erano stati arrestati due italiani, che avevano speronato l’auto di servizio degli agenti che avevano tentato di fermarli: nascondevano cocaina. A dicembre scorso arrestato in flagranza di reato di un italiano con sei chili di hashish. Sempre a dicembre era stato fermato un giovane che deteneva oltre 13 chili di hashish e marijuana nella sua casa a Macerata. Gli agenti della scientifica hanno fatto 615 foto-segnalamenti ordinari e 2.849 foto-segnalamenti legge Bossi-Fini. 21 i sopralluoghi eseguiti, 193 i servizi di ordine pubblico, 117 narcotest effettuati e 75 elaborati fotografici e video.

Nel 2024, il questore ha disposto 96 servizi straordinari di controllo, anche con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Marche – Umbria di Perugia e del Nucleo Cinofili della Questura di Ancona. Controlli anche nei cantieri edili che si occupano della ricostruzione post sismica. Rilasciati oltre 17mila passaporti. 89 sono le autorizzazioni e licenze rilasciate, mentre i porti d’arma oltre 1.655 tra uso sportivo e caccia. Gli operatori della sezione amministrativa della Questura hanno effettuato 52 controlli approfonditi a pubblici esercizi. L’attività della Sezione Amministrativa ha portato alla chiusura di quattro attività commerciali. Al 31 dicembre 2023 i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in provincia erano 44.147, minori esclusi. Di questi, 9634 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.558 per lavoro autonomo, 9.336 per motivi di famiglia e 697 per motivi di studio.

I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 5.500; quelli rinnovati alla scadenza 11.546; quelli rifiutati o revocati sono stati 83. Espulsi 65 extracomunitari, identificati 705 stranieri, 392 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 313 cosiddetti "extra sbarchi". L’ufficio immigrazione ha redatto 705 verbali per richieste di protezione internazionale. Accolti 1.466 stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino. 65 sono stati i provvedimenti di espulsione, mentre 12 gli accompagnamenti ai centri temporanei di permanenza; 10 gli accompagnamenti alla frontiera. Le chiamate pervenute al numero di pronto intervento sono state 22.380. In azione 1604 equipaggi suddivisi in tutto l’arco delle 24 ore. I controlli eseguiti su strada sono stati 23.789: identificate 36.983 persone e controllati 17.969 veicoli. La polizia postale ha perseguito 99 reati e ha denunciato 17 persone: in aumento le truffe e le frodi informatiche. La polizia stradale di Macerata e dei distaccamenti di Camerino e Civitanova è stata impegnata sulle strade conseguendo i seguenti risultati: 10.801 violazioni accertate su strada, 296 patenti di guida ritirate, 255 segnalazioni per guida sotto effetto di alcol o droga, 417 incidenti rilevati di cui uno mortale, 165 con feriti e 251 con soli danni, 8.206 persone identificate e 7.199 veicoli controllati.