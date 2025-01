Un centro sportivo per favorire l’inclusione sociale

Il movimento "Porto Recanati giovani", fondato dall’imprenditore e geometra Massimo Giaquinto, annuncia l’avvio di un progetto che vedrà la realizzazione di diverse strutture sportive per favorire l’inclusione sociale dei più giovani.

È quanto si apprende da un comunicato stampa.

"Siamo lieti di comunicare che a breve, in collaborazione con il Coni, sarà costruito e aperto il centro polisportivo più grande d’Italia nei dintorni di Porto Recanati – ha scritto nella nota il movimento "Porto Recanati giovani" –. Sorgeranno dei campi di padel regolamentari per i campionati nazionali, insieme a quelli da calcetto e calcio a 8. Saranno realizzate anche strutture ricettive, bed&breakfast, steak house, un maneggio e un circuito d’alta velocità per i piloti".

Il movimento "Porto Recanati giovani" sottolinea, poi, che "tutto ciò servirà per l’inclusione sociale dei giovani con istruttori di fama internazionale".