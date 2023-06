Un consiglio aperto sulla cultura grazie a ’Dipende da Noi’

Su iniziativa di ’Dipende da Noi’ e col sostegno dei consiglieri comunali del centro sinistra, convocato per giovedì 8 (alle 21) un consiglio comunale aperto sulla cultura. "Un momento importante a cui è essenziale partecipino i rappresentanti delle scuole, delle associazioni culturali, degli enti culturali del Comune", si augura il movimento rappresentato in aula da Roberto Mancini. Invitati i rettori delle università di Macerata e Camerino, per sondare la possibilità di riportare corsi universitari in città. Per ’Dipende da Noi’ l’incontro "non dovrà essere né un esercizio di auto promozione da parte dell’amministrazione, né un esercizio di pura polemica da parte dell’opposizione. Dovrà invece costituire un confronto costruttivo".