Un etto di cocaina nei calzini, 24enne in manette

È finito in manette e portato al carcere di Montacuto un ragazzo di 24 anni di nazionalità turca, trovato dai carabinieri di Recanati in possesso di 110 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, opportunamente occultate nei suoi calzini.

L’operazione è avvenuta nel corso di un servizio dei militari nel territorio recanatese volto alla repressione dello spaccio di stupefacenti. I carabinieri della locale stazione hanno fermato per controlli un’autovettura con alla guida un giovane di nazionalità turca, Gazi Saritag, risultato poi senza fissa dimora.

Nel corso del controllo il ragazzo ha da subito mostrato evidenti segni di agitazione, tanto da insospettire i militari che hanno deciso così procedere alla perquisizione veicolare e personale. Grazie a questo controllo accurato, la pattuglia ha trovato un significativo quantitativo di droga. Il giovane possessore dello stupefacente, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Montacuto.

Nei prossimi giorni per lui, come disposto dalla procura di Macerata, ci sarà in tribunale l’udienza di convalida dell’arresto. In quella occasione il giovane turco potrà dare la sua versione dei fatti, e spiegare da dove venisse e a chi fosse destinata quella cocaina.