"Un modello che ’sfida’ le fragilità"

"Ho toccato con mano realtà speciali sorrette da persone con la vocazione per gli ultimi: minori stranieri non accompagnati, disabili, fragili, ragazzi e ragazze a rischio emarginazione o esclusione sociale. Tanta la passione, dedizione e impegno affinché nessuno sia lasciato indietro". Così Daniela Rondinelli, eurodeputata uscente e candidata Pd, componente della commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo, che ieri ha visitato la casa famiglia "Santa Maria del cammino" e la cooperativa "Terra d’incontro" a Montecassiano, prima tappa del suo tour nelle Marche. "Ho apprezzato e ammirato un modello che ’sfida’ le disabilità e le fragilità dei giovani e delle persone che rischiano ogni giorno di restare ai margini della società, accompagnati da educatori formati o con una lunga esperienza professionale alle spalle. L’obiettivo è consentire loro di vivere una vita piena, sentirsi parte della comunità puntando soprattutto al loro reinserimento lavorativo ed emancipazione – racconta Rondinelli –. Abbiamo condiviso idee e progetti, convinti che solo insieme, politica e società civile, è possibile fare la differenza per tutte e tutti. Ringrazio Denis Marini, a capo della cooperativa agricola "La Fraternità" e responsabile della casa famiglia "Santa Maria del cammino", il quale assieme alla moglie Monica, da anni si dedica alle persone a rischio emarginazione sociale, Ezio Nobili dell’Associazione Comunità Papà Giovanni XXIII che ha permesso questa visita e il sindaco Leonardo Catena".