Un viaggio tra Leopardi e Campana

Questa sera, alle 21, il teatro comunale di Caldarola ospita il secondo appuntamento della rassegna "Monti azzurri a teatro". I Canti di Giacomo Leopardi e Dino Campana si spostano a Caldarola. "L’intuizione del presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti – spiegano gli organizzatori - di rendere gratuito l’ingresso per la generazione Z, i nati dal 1995 al 2010 (gli adulti pagheranno un biglietto di 8 euro) oltre che essere funzionale per avvicinare i giovani all’ascolto poetico, è doppiamente importante per come sono presentati Leopardi e Campana dal Minimo Teatro con la voce di Maurizio Boldrini e la musica dal vivo di Lucio Matricardi. Un’occasione rara di scoprire finalmente due massimi poeti italiani, restituiti al loro fulgido estro. Quello proposto dal Minimo Teatro è un viaggio dentro il gesto poetico senza filtri concettuali, senza note a piè di pagina. Proprio per i giovani più assidui nella frequenza degli spettacoli sono previsti consistenti premi in denaro, altra bella trovata dell’unione montana dei Monti Azzurri per coniugare valore e valuta". Due tempi dedicati ai Canti di Giacomo Leopardi e ai Canti orfici di Dino Campana. Un recital accompagnato dal musicista Lucio Matricardi. Disposizione fonica a cura di Euro Morresi. Prenotazione e acquisto biglietti anche su live ticket. Per informazioni 338-9698357. La rassegna è promossa dall’unione montana Monti Azzurri. Il prossimo appuntamento è il due febbraio a Penna San Giovanni. "Non si tratta di repliche, quelli del Minimo Teatro sono sempre pezzi unici", conclude l’organizzazione.