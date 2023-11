Una delegazione della Normale di Pechino in visita a Unimc

Si rafforzano i legami tra l’Università di Macerata e l’Università Normale di Pechino. Ieri in rettorato si è svolta una riunione tra la delegazione della Normal, guidata dal rettore Ma Jun, e una rappresentanza dell’ateneo con il rettore John McCourt, la delegata ai rapporti internazionali Benedetta Barbisan, il direttore dell’Istituto Confucio Giorgio Trentin e il co-direttore Jia Xinqi, la direttrice del China Center Francesca Spigarelli, la prof Edith Cognigni in rappresentanza del direttore di di Studi Umanistici. "Si tratta di una delle migliori università pubbliche di Pechino e di tutta l’Asia, secondo la classifica QS World University 2024, e ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso il nostro ateneo e la città di padre Matteo Ricci", ha detto il rettore. In arrivo un accordo di scambio e mobilità per studenti, docenti e ricercatori.