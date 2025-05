Una lezione speciale per conoscere il canile

Gli alunni delle classi prime dell’Istituto comprensivo E. Fermi, ieri mattina, hanno svolto una lezione speciale negli spazi del canile cittadino, grazie a un progetto proposto dall’insegnante e consigliera comunale Sabrina De Padova, da sempre impegnata nella sensibilizzazione del rispetto e della tutela degli animali, anche attraverso la presentazione di diversi ordini del giorno in Consiglio comunale. Il percorso di sensibilizzazione è iniziato con un incontro in classe durante la settimana culturale, per poi proseguire con la visita al canile. Ad accogliere i ragazzi nella struttura c’era il responsabile, Giacomo Cappelloni, che ha accompagnato gli studenti alla scoperta del canile, illustrando loro la realtà quotidiana degli animali ospitati. Cappelloni li ha guidati alla scoperta della quotidianità degli animali ospitati, presentandoli e permettendo loro di interagire con alcuni di essi, che sono stati fatti uscire dalle gabbie. Gli alunni hanno avuto così modo di confrontarsi con una realtà spesso poco conosciuta.