Uova e colombe in dono a Pediatria e Pronto soccorso

La Polizia locale, l’assessore Paolo Renna e l’ufficio demografico del Comune hanno donato uova di Pasqua e colombe ai bambini della pediatria e ai medici del pronto soccorso. Erano presenti la direttrice sanitaria Daniela Corsi, il primario Emanuele Rossi, la dottoressa Giorgia Scaloni, il cappellano don Juan Carlos Muñoz e il personale infermieristico. Un gesto che ha voluto essere anche un piccolo segno di gratitudine e sostegno verso gli operatori sanitari e le famiglie dei bambini, in un periodo come quello della Pasqua, che rappresenta un momento di rinascita e speranza. Le uova e le colombe hanno portato un sorriso sui volti dei bambini ricoverati e del personale medico, rappresentato dal primario dottoressa Martina Fornaro e dal personale paramedico, contribuendo a creare un’atmosfera di festa anche in un contesto di grande responsabilità e lavoro intenso.