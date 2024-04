Va ad assistere un familiare all’ospedale e ritrova l’auto senza ruote

Macerata, 8 aprile 2024 – Va ad assistere un familiare in ospedale e ritrova la sua auto senza gomme e senza cerchi. La brutta sorpresa per un automobilista si è verificata vicino all’ospedale di Macerata, su uno stallo blu a pagamento nel quartiere Santa Lucia. La macchina, una Nissan Qashqai era stata parcheggiata non lontano dall’ingresso dell’ospedale, in una zona abbastanza trafficata, in via Santa Lucia.

Quando l’uomo è tornato a riprendere il mezzo, l’ha trovato senza gomme e senza cerchi. L’auto era appoggiata su quattro cubi di legno. I ladri probabilmente hanno agito nottetempo, portandosi via le quattro ruote della Nissan. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Macerata, che stanno tentando di ricostruire come sono andate le cose. Indizi utili potrebbero arrivare anche dalle immagini della videosorveglianza.