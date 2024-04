Vaccaj in Jazz, serata col trio di Menichelli

Nuovo appuntamento per "Vaccaj in Jazz". La rassegna è nata dalla collaborazione tra Musicamdo Jazz e l’Istituto musicale Nicola Vaccaj di Tolentino. Dopo l’appuntamento di apertura del 2 marzo, domani alle 21.15, all’Auditorium Gigli-Pagliari in Via del Mattatoio a Tolentino, il trio marchigiano del pianista Alessandro Menichelli presenterà il suo disco "Songs of Days Gone By" prodotto dalla Emme Record Label. Un trio brillante, dinamico e moderno in cui il jazz diventa il mezzo per raccontare delle storie vissute dai protagonisti. "Songs of Days Gone By" è il disco d’esordio del trio guidato dal pianista settempedano Alessandro Menichelli. La band, completata da Nicolò di Caro alla batteria e Lorenzo Scipioni al contrabbasso, si distingue per una grande coesione tra i musicisti che spesso mettono da parte le regole scritte per abbandonarsi all’improvvisazione pura e alla libera interpretazione. Tutto questo senza tralasciare l’importanza della melodia e della composizione che rimangono sempre gli elementi fondamentali. Un jazz contemporaneo, dove l’interplay svolge un ruolo preponderante e dove le composizioni raccontano dei momenti ben precisi di vita vissuta. Per l’occasione sarà visitabile la mostra fotografica "Marche Jazz Stories", 30 scatti per raccontare i luoghi jazz delle Marche.