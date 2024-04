Vandali con lo spray al cimitero

Ha destato un comprensibile biasimo l’azione compiuta da mani ignote che nel cimitero comunale di Cingoli, con una bomboletta spray, hanno imbrattato con spruzzate di colore blu gli esterni di diverse tombe. Ad accorgersi di quanto accaduto sono state alcune persone in visita al camposanto.

La riprovevole azione sembra sia stata compiuta come se qualcuno, camminando fra le cappelle di famiglie, avesse voluto dare alla sua andatura una variazione assolutamente riprovevole, mancando di rispetto ai sepolcri e alla spiritualità del sacro luogo. Oltre a queste considerazioni, c’è anche da tener presente che i proprietari delle tombe dovranno sostenere spese per restituirle all’integro decoro. Si ricorda che nel passato si sono verificati episodi del genere, catalogabili come atti di un indecifrabile vandalismo.

g. cen.