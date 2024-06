Via al Grest all’oratorio con 296 bimbi

Ieri mattina, alla presenza del sindaco Andrea Michelini e della consigliera comunale Maria Teresa Zaccari si è ufficialmente aperta all’oratorio Don Bosco di Porto Recanati l’edizione 2024 del Grest. Il campus estivo, organizzato come sempre dalla parrocchia, vedrà impegnati in molteplici attività ben 296 bambini, con 90 animatori e 10 educatori, fino al 5 luglio. Così, nel suo intervento, il sindaco Michelini ha sottolineato l’importanza dell’oratorio cittadino. "Inteso soprattutto come punto focale dove educazione, amicizia e piacere dello stare insieme si incontrano per dare vita a una esperienza – ha detto il sindaco –, che nel tempo si è sempre rivelata positiva per la crescita dei nostri ragazzi. Importantissima l’attività svolta dagli educatori e dagli animatori che hanno deciso, come forma di volontariato attivo, di mettere a disposizione il proprio tempo nello svolgimento di un compito che li arricchirà dal punto di vista personale e umano. Un grazie infinito – ha poi concluso Michelini – va inoltre alla nostra parrocchia che ogni anno propone questo tipo di attività per i nostri ragazzi, mettendo a disposizione le necessarie strutture".