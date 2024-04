Viaggio sul Reno con l’Orchestra filarmonica marchigiana

Con le "Geografie musicali" della Form, martedì alle 21 al teatro Lauro Rossi, ci si sposta nell’Europa centro-occidentale per il prossimo programma, nel cuore del vecchio continente: Viaggio sul Reno. Torna sul podio dell’Orchestra filarmonica marchigiana Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, direttore musicale dell’Orchestra Ico della Magna Grecia di Taranto. Sul palco insieme alla Form, il pianista russo Boris Petrušanskij, l’ultimo allievo di Heinrich Neuhaus. Il programma Viaggio sul Reno inizia dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle magg., Op. 83 di Johannes Brahms. Per la sua difficoltà tecnica viene considerato uno dei più difficili di tutto il repertorio concertistico; fu terminato nel 1881 mentre il compositore tedesco trovava a Pressbaum, vicino Vienna. Eseguito per la prima volta a Budapest, fu un successo di pubblico che successivamente si estese anche nei paesi di lingua e cultura tedesca. Dopo Brahms si passa a Robert Schumann con la Sinfonia n. 3 in mi bemolle magg., Op. 97 "Renana", composta nel 1850 mentre il musicista viveva a Düsseldorf, sulle rive del Reno. Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Info e biglietteria: 0733.230735, boxoffice@sferisterio.it. Vendita anche online su www.vivaticket.com.