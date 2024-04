’Villaggio Digitale 2024’. Riconoscimento all’amministrazione

Riconoscimento al Comune di Tolentino per il supporto al progetto ’Villaggio Digitale 2024’ da parte dell’associazione Red - Rete Educazione Digitale APS, progetto patrocinato da Corecom Marche e Garante ai diritti alla Persona. "Un riconoscimento – ha detto l’assessore Elena Lucaroni – che riceviamo come un patto tra noi e la città impegnandoci a far sì che i ragazzi possano vivere queste progettualità che accrescono la loro consapevolezza e il senso di responsabilità verso disagi che loro o i loro amici possono vivere. Ringraziamo per questo le dirigenti scolastiche dei nostri Istituti Comprensivi Don Bosco e Lucatelli e tutti docenti, formatori ed educatori. Grazie soprattutto alle famiglie e ai nostri fantastici e straordinari ragazzi".