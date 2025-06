Violento scontro fra tre auto. Sei feriti, illesi i conducenti

Paura nella tarda serata di venerdì per un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 22 lungo la Strada Provinciale 82, all’incrocio con via Bagnolo, in località Spacciabacucco di Recanati. Nell’impatto, che ha coinvolto tre autovetture, sono rimaste ferite sei persone. Due di queste hanno dovuto essere estratte dalle lamiere dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata. Lo scontro, particolarmente violento, ha richiesto un massiccio dispiegamento di soccorsi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore, rendendo necessaria la chiusura della strada per tutta la durata dell’intervento e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Dei sei coinvolti, quattro – tre donne e un uomo – sono stati trasportati negli ospedali di Macerata e Civitanova con contusioni e lievi lesioni. Fortunatamente nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni. I due conducenti delle vetture, risultati illesi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono rimasti sul posto per fornire la loro versione dell’accaduto agli agenti intervenuti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di legge per accertare le cause e la dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione. L’intera area dell’impatto è stata messa in sicurezza prima della riapertura al traffico. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della Strada Provinciale 82, in un tratto particolarmente trafficato e già teatro in passato di altri incidenti.