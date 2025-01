"Voglio questo rendimento anche in trasferta"

"Abbiamo sfoderato una prestazione tosta, sono davvero contento di come siamo stati in campo e soprattutto di come abbiamo affrontato i momenti di difficoltà". Sono le prime parole post gara del coach Giampaolo Medei, che analizza così la partita: "Nel primo set ci siamo fatti rimontare, ma in quel frangente la squadra è stata brava a non abbattersi, non si è innervosita e ha nuovamente tirato fuori gli artigli, facendo suo il parziale. Stessa cosa nel secondo set, nel quale siamo stati noi a rimontare, con una bellissima serie in battuta di Loeppky. Finora in casa abbiamo avuto un ottimo rendimento per tutta la stagione, adesso mi aspetto di vedere lo stesso in trasferta, cominciando da domenica prossima a Cisterna".

Uno dei più positivi del match è stato Mattia Bottolo: "Da parte nostra – dice lo schiacciatore – c’è stata una prestazione come ne capitano poche, nel senso che abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali, riuscendo a battere come volevamo nei momenti importanti e a difendere quando serviva. Siamo molto contenti e soddisfatti perché davvero abbiamo concretizzato sul campo tutto il lavoro svolto in allenamento". Nel corso dell’incontro coach Medei mette in campo pure un ottimo Petar Dirlic, il quale fotografa così la prova della Lube: "Abbiamo conquistato 3 punti importanti grazie a una vittoria maturata soprattutto per il nostro ottimo servizio. In casa riusciamo a esprimerci sempre molto bene in questo fondamentale, ora ci aspettiamo naturalmente di fare altrettanto nelle partite in trasferta. Il proposito per il nuovo anno? Vincere ogni partita che andremo a giocare. La testa è già rivolta alla sfida di domenica che giocheremo contro Cisterna".

Per la cronaca, i punti ottenuti dei cucinieri in battuta sono stati ben 11 (soltanto 5 per Verona). Pure il muro ha funzionato a dovere: 12 punti a favore contro i 4 della "Rana".

m. g.