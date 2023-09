Ztl e display luminoso, automobilisti nel caos

di Asterio Tubaldi

La Ztl estiva sarebbe dovuta scadere il 10 settembre, così almeno recita l’ordinanza comunale di fine giugno e la relativa cartellonistica messa all’ingresso dei tre varchi elettronici di Porta Marina, via Primo Luglio e Porta Nuova. Ieri, però, gli automobilisti si sono trovati con il display luminoso che ancora indicava che la Ztl era attiva secondo il vecchio orario, cioè dalle 13 alle 15 per i due varchi di Porta Marina e via Primo Luglio e dalle 11 alle 15 per quello di Porta Nuova, quando, invece, proprio da ieri la Ztl scatta solo nei giorni festivi nell’arco delle 24 ore a partire dalla mezzanotte. Gli automobilisti, in presenza di un display luminoso ancora attivo, si son trovati nel dubbio se entrare o meno nel centro storico: a chi bisognava dare retta, al display che indicava che la Ztl era attiva oppure alla cartellonistica posta sotto?

Eppure il sindaco, pochi giorni fa, all’appunto che quest’anno c’era stata tanta confusione sui segnali stradali che regolavano la Ztl, ha affermato convintamente che la confusione l’hanno fatta i cittadini e che se c’era stato un errore su qualche segnale stradale era solo dovuto alla ditta che ha sbagliato a scrivere.

"Noi quest’anno – ha affermato il primo cittadino – non abbiamo cambiato nulla dal punto di vista degli orari che sono gli stessi che avevamo confermato l’anno scorso dopo averli concordati con i commercianti. Abbiamo solo cambiato il sistema elettronico dei varchi che, tra l’altro, era un investimento già deliberato un anno e mezzo fa. Purtroppo la ditta, che ha montato la nuova cartellonistica, ha fatto un errore di stampa, ma ho notato che c’è da parte di qualcuno un’attenzione morbosa proprio sulla segnaletica stradale". Tutto chiaro, ma va aggiornato il display luminoso.