Macerata Loreto 2023: come partecipare al pellegrinaggio

Macerata Loreto: torna il pellegrinaggio notturno

Macerata, 15 marzo 2023 - Torna, dopo lo stop e le restrizioni imposte dalla pandemia, il pellegrinaggio Macerata-Loreto. Si tratta, quest’anno, della 45esima edizione e si svolgerà sabato 10 giugno. L’appuntamento sarà alle 20.30 allo Stadio Helvia Recina. Si torna al percorso tradizionale, pre-pandemia, che si conclude alla Santa Casa.

Questo il tema proposto: “Chi cerchi?”. “Il titolo di quest’anno – spiega il comitato organizzatore - sottolinea che prima di ogni preoccupazione organizzativa occorre guardare con lealtà in faccia la domanda che Gesù rivolge a Maria Maddalena il mattino di Pasqua: “Chi cerchi?”.

Abbiamo avvertito come significative, in questo senso, le parole del Santo Padre che approfondisce questa pagina del Vangelo: ‘Chi cerchi, non che cosa cerchi, perché le cose non bastano per vivere; per vivere occorre il Dio dell’amore’. Sempre papa Francesco ci sfida: “Lo stile di Gesù non è tanto quello di dare risposte ma di fare domande, domande che provocano la vita”.

Da 45 anni migliaia di persone, soprattutto giovani, si muovono da ogni parte d’Italia e dall’estero per percorrere a piedi, di notte, i 28 chilometri che separano Macerata e Loreto in una comunione di cammino e di fede. E già iniziano ad arrivare le richieste di iscrizione da fuori regione: per informazioni consultare il sito dell’iniziativa.