Vinco nuovo direttore artistico dello Sferisterio: “Un onore, non vedo l’ora di cominciare”

Tra gli incarichi ricoperti spicca quello di direttore del Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale. La struttura del polo permette l’unione di prestigiose istituzioni in un consorzio denominato Verona Accademia per l’Opera Italiana, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Ha collaborato con direttori quali Daniele Gatti, Zubin Metha, Riccardo Muti, Alberto Zedda e con registi come Mario Martone, Pierluigi Pizzi, Luca Ronconi e Franco Zeffirelli.

È tra i quattro membri nominati dal ministro che formano al ministero della Cultura la commissione consultiva per la musica per il triennio 2024-2026. Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, distinzione onorifica per meriti artistici conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È fissata per il 23 dicembre (ore 12) nella Sala Cesanelli dello Sferisterio una conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore artistico, che rimarrà in carica per tre anni. Vinco riceve il testimone da Paolo Gavazzeni, che ha rinunciato alla conferma per l’incarico di coordinatore della direzione artistica alla Scala di Milano.