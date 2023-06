San Ginesio, “Le mille e un’estate”. Il progetto dedicato alla lettura per giovani e bimbi

San Ginesio, 26 giugno 2023 - Una nuova proposta dedicata alla lettura. È “Le mille e un’estate”. Aprirà infatti i battenti questo sabato, alle 15.30, uno spazio speciale nel centro storico di San Ginesio, in via Capocastello, per iniziative volte alla promozione della lettura, allo sviluppo culturale cittadino e alla tutela e valorizzazione del patrimonio libraio. Grazie alla brillante intuizione delle sorelle Paola e Orietta Nardi (nella foto), fondatrici dell’associazione Tra Le Righe odv, il nuovo luogo creato ad hoc per rispondere alle esigenze di proporre attività culturali e ricreative alle fasce giovani della popolazione, oltre che essere adibito a libreria-laboratorio costituirà, di fatto, la sezione infanzia-adolescenza della storica biblioteca “S. Gentili” di San Ginesio, attualmente inagibile per il sisma. Attraverso il progetto denominato appunto “Le mille e un’estate” patrocinato dal Comune, dall’unione montana dei Monti Azzurri e realizzato con la collaborazione di librerie e case editrici (es. Bidibi Bodibi Book di Macerata, La Bottega del Libro di Tolentino, Natural Toys di Civitanova e Giaconi Editore), si vorrà offrire il meglio della produzione letteraria. “Nella nuova libreria verranno organizzati eventi e laboratori divisi per fasce di età, in cui la lettura di un libro o parte di esso sarà accompagnata ad altre arti, quali la musica, la recitazione e il ballo – spiegano dal Comune -. Da luglio a settembre un ricco calendario di attività animerà l’estate ginesina con presentazioni di libri tenute dagli autori stessi e letture animate, teatrali, giornate a tema e laboratori teatrali e musicali. Ad ogni laboratorio inoltre si vorrà regalare il libro oggetto della lettura ai bambini partecipanti così da arricchire la loro biblioteca personale. Nel progetto è prevista anche la vendita dei libri che allo stesso tempo, una volta acquistati, in un’ottica di reciproca generosità, potranno essere donati alla nuova biblioteca”. Sabato, subito dopo il taglio del nastro con il sindaco Giuliano Ciabocco, si inizierà con la lettura del testo rivolto a bambini di 3-6 anni “Il piccolo Bruco Maisazio” per poi proseguire con “Farfallaria” (7-12 anni) entrambi curati da Il Giardino delle Farfalle. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e saranno accompagnati da una ricca pesca di beneficenza che ravviverà l’ingresso della sede dell’ex municipio di via Capocastello.