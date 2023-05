Macerata, nuova vita per corso Matteotti: arriva il negozio Primadonna

Macerata, 25 maggio 2023 - Apre il negozio Primadonna collection in corso Matteotti: nuova vita per questa parte del centro, che si prepara ad accogliere a breve anche un'altra attività. Comincia oggi l'avventura, con l'inaugurazione alle 17.30, e si parte con l'ottimismo e il sorriso di Stella Claudia Monachesi, la responsabile dei quattro punti vendita marchigiani (oltre a Macerata, Porto San Giorgio, Campiglione di Fermo e Civitanova). Maceratese, sposata con due bimbi, già Miss mamma italiana Sorriso nel 2021, Monachesi non si fa scoraggiare dalle ultime notizie sul centro storico, tra cui la chiusura a breve di Calzedonia nella vicina via Tommaso Lauri.

"Noi andiamo controcorrente - spiega Monachesi -, siamo pieni di speranza, nonostante il malcontento generale noi puntiamo sul centro storico, il commercio vive, non lasciamoci spaventare, e poi qui ci sono bei locali che attirano gente, anche in orario aperitivo. Punteremo poi molto sugli universitari". Primadonna collection, che vanta oltre 400 punti vendita in Italia e all'estero, offre abbigliamento, anche da mare, accessori, borse, scarpe di ogni tipo".