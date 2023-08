McDonald’s apre a Montecassiano (Macerata): previste diverse assunzioni

Macerata, 19 agosto 2023 – A soli tre anni dall’apertura del ristorante di Tolentino, il gruppo McDonald’s Italia ha deciso di puntare nuovamente sul Maceratese. È prevista entro fine anno, infatti, l’inaugurazione del nuovo punto vendita di Montecassiano che andrà a potenziare l’offerta per i tanti amanti del cibo "veloce".

Da alcune settimane nell’area di fronte al parco commerciale di Piane di Potenza (dove si trova, tra le altre attività, anche lo store Decathlon) è comparsa una recinzione di cantiere e un cartello di inizio lavori in cui si legge "Nuova costruzione di edificio commerciale" che non lascia capire molto, se non fosse seguita dalla sigla "McD" dietro cui appunto si nasconde il gruppo della ristorazione veloce più famoso al mondo, che possiede ben 670 ristoranti, 450 McDrive, 570 McCafè e 150 licenziatari solo in tutta Italia.

Si tratta del quarto ristorante nella nostra provincia, dopo quello di Civitanova che appena tre anni fa ha traslocato nei nuovi e più ampi locali di via Silvio Pellico, quello aperto nel 2012 al parco commerciale Corridomnia di Corridonia e quello inaugurato a novembre 2020 al Retail Park di Tolentino.

La struttura sarà di dimensioni simili a quella di Corridonia, ma gli interni dovrebbero essere simili alle attività più recenti che sono appunto quelle di Civitanova e Tolentino. Oltre ai tavoli interni, ci saranno anche tavoli e sedute all’esterno e la tradizionale area giochi per soddisfare la voglia di divertimento dei bambini. Non mancherà la corsia per il McDrive, da cui ci si potrà rifornire per panini e patatine da asporto e il McCafè per chi non rinuncia alle colazioni o al dolce al termine del pasto.

E, in perfetto stile McDonald’s, sono previste diverse assunzioni per coprire le necessità di personale da alternare nei diversi orari di apertura, visto che tutti i ristoranti del gruppo sono aperti sette giorni su sette.