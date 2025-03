Nutrinsect, a battesimo l’Academy: “Formiamo allevatori di grilli, tanti sono interessati a investire”

Macerata, 20 marzo 2025 – A lezione per diventare un esperto nell’allevamento di grilli. La Nutrinsect di Montecassiano, nata nel 2016 come start-up e oggi vera e propria impresa con un impianto di mille metri quadrati e un allevamento di dieci milioni di grilli Acheta domesticus, ha lanciato un nuovo progetto: l’Academy.

“È l’unico programma in Italia per allevatori di grilli professionisti, con formazione pratica, avviamento e consulenza annuale – spiega l’amministratore delegato, Josè Francesco Cianni –. Da un paio di settimane abbiamo dato vita alla Nutrinsect Academy proprio per offrire un programma professionale mirato ad aspiranti allevatori di grilli o a chi ha già dato vita a questa attività e vuole perfezionarsi. L’idea è nata perché avevamo ricevuto tante richieste da parte degli imprenditori; è stata una scelta difficile, perché di solito un’azienda custodisce gelosamente le proprie conoscenze per mantenere un vantaggio competitivo, ma abbiamo deciso di divulgare la nostra competenza, il know how acquisito nel tempo. Così abbiamo aperto le nostre porte, per fare in modo che il settore si espanda rapidamente e nel migliore dei modi. Solo così potremmo sviluppare una nuova coscienza alimentare, senza pregiudizi, basata su un prodotto buono e sano. Noi siamo riusciti, grazie a tanta ricerca scientifica e agli investimenti degli ultimi quattro anni, a mettere a punto un sistema di allevamento che ci ha permesso di azzerare la mortalità dei grilli”.

Chi decide di entrare nell’Academy farà una full immersion di cinque giorni, per otto ore al giorno, a Montecassiano con una formazione sia teorica che pratica in cui si andranno ad analizzare le varie fasi. Poi Nutrinsect fornirà i primi grilli per fare in modo che il nuovo allevamento possa andare a regime più velocemente. “Abbiamo già formato due aziende in Italia e la terza è in arrivo – prosegue Cianni – e quattro in Spagna. Abbiamo già una trentina di richieste in attesa, di cui una da Filottrano (Ancona), una da Morrovalle e un’altra da Macerata. Intanto puntiamo a quota cento allevamenti, anche fuori dall’Italia”.

Il mercato della farina di grillo è in piena espansione: entro settembre la Commissione Europea autorizzerà la produzione e la commercializzazione della farina di grillo in tutta Europa. L’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha valutato la sicurezza della polvere di grillo come nuovo alimento. “L’ultima valutazione favorevole ricevuta dalla richiesta di Biif, associazione belga di cui siamo partner – prosegue il ceo – conferma che non ci sono restrizioni sulla riservatezza dei dati e questo significa che, non appena la Commissione europea redigerà il regolamento, chiunque potrà produrre e commercializzare polvere di grillo ad uso alimentare liberamente, seguendo un dossier pubblico”.

Ma Nutrinsect è stata la prima azienda in Italia a poter produrre e commercializzare la polvere di grillo ad uso alimentare, grazie alla licenza ottenuta dalla prima azienda ad essere autorizzata in Europa. Dal 29 gennaio 2024 la sua polvere liofilizzata di grillo (Acheta domesticus) è food. E ora sta entrando anche nella grande distribuzione del pet food, cibo per animali domestici. C’è anche un’altra novità in cantiere: “Stiamo progettando una linea per sportivi con le proteine del gruppo. Dovrebbe uscire entro quest’anno”, conclude Cianni.