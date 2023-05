Guarda chi si rivede... Daye e anche Delfino

Kravic 5. In campo 20 minuti con 6 punti portati a casa con 3 su 6 al tiro. Il finale lo passa in panca. Non una gara incisiva la sua perché ha solo 3 rimbalzi.

Rahkman 5 Non riesce ad uscire dallo stato di crisi questa guardia anche se Repesa gli dà fiducia perché lo tiene dentro nel caldo finale. Ma è lontano dal giocatore della prima parte del torneo. Lontano anni luce. Chiude con 1 su 4 da sotto e 0 su 3 da fuori. Di buono ha 5 rimbalzi.

Visconti 6. Ha temperamento, si butta su tutte le palle e l’unico canestro lo fa con un arresto e tiro da manuale. In campo poco: 10 minuti e chiude con 1 su 1.

Moretti 6. Repesa lo mette dentro nel finale di gara e il killer non delude, anche perché non fa forzature pericolose: chiude con 2 su 2 da sotto e 2 su 6 da fuori e un buon 4 su 6 nei liberi.

Tambone 5,5. Non una gara esaltante la sua, ma bisogna aggiungere che quando è stato in campo s’è preso quella rogna di nome Christon che assieme a Macura è stato il migliore di Derthona. Chiude con 1 su 1 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Daye 7,5. Prima vera partita da quando veste la maglia biancorossa. Sta entrando in forma e sarà molto utile nei match contro Milano. Chiude con 3 su 4 da sotto, 1 su 2 da fuori, 2 su 2 nei liberi ed ha anche 5 rimbalzi. Uno che darà fastidio all’Armani

Charalampopoulos 5,5. Il mezzo punto è per il canestro più libero sul punto a punto finale. Il tutto dentro una gara che ha passato nell’ anonimato. E’ ancora lì che gira sulle montagne russe: chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Totè 6,5. Finale importante e anche dinamico con buoni canestri messi a segno nei momenti più caldi del match. Di impatto nel momento decisivo della partita: chiude con 5 su 8 da sotto e porta a casa 5 rimbalzi.

Cheatham 5. Di quelle serate dove il dio del basket gira le spalle al tiratore: ha storto i ferri. Non si è fatto sentire nemmeno nel corpo a corpo finale e l’unica cosa buona che porta a casa sono i 5 rimbalzi presi in una gara dove Pesaro ha straperso (34 a 43).

Delfino 6,5. Un po’ come Daye, un giocatore ritrovato perché finalmente è tornato ad essere incisivo in fase offensiva: chiude con 4 su 8 al tiro da sotto e con 2 su 3 nelle bombe. Non ha sbagliato un libero: 3 su 3. Buona gara anche se il grosso del bottino (17 punti, miglior marcatore) lo mette dentro nella prima fase della gara.

m.g.