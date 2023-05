Robur, Staffolani è il nuovo allenatore: c’è l’organigramma

Franco Staffolani è il nuovo allenatore della Robur che dopo cinque anni torna ad avere una squadra e ripartirà dalla Terza categoria che sarà la naturale prosecuzione del settore giovanile. Nei giorni era stato ufficializzato il ritorno in Terza categoria dall’incontro tenuto dal presidente Simone Borgogna, assieme al vice don Francesco Galante e al responsabile tecnico Nicholas Staffolani che hanno anche illustrato ai ragazzi e alle famiglie le novità per la scuola calcio e il vivaio. La squadra in Terza categoria permetterà ai ragazzi in uscita dagli Allievi, che non troveranno sbocco in altre società, di avere la possibilità di continuare a giocare e divertirsi nella prima squadra bianconera. Presentato anche l’organigramma; presidente Simone Borgogna, vicepresidente e dg della Casa salesiana don Francesco Galante, responsabile area psicologica e area tecnica, Nicholas Staffolani, responsabile area comunicazione Paolo Piccirillo, area logistica-amministrativa Debora Trillini e Agostino Piccirillo, area educativa Giacomo Gentilucci.