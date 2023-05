Un’altra conferma: ieri la firma del portiere Meli

Arrivato alla Recanatese, quasi in sordina, a gennaio scorso, è stato determinante nella corsa per la promozione in serie B. Il suo rigore neutralizzato a Merkaj nella penultima di campionato a Chiavari ha infatti spalancato le porte della cadetteria alla Reggiana. Ieri Gabriel Meli ha firmato il rinnovo di contratto con il club giallorosso quasi a coronamento di una stagione prima trascorsa in panchina alle spalle di Fallani poi, nelle ultime partite, a difendere i pali della porta leopardiana, mostrando tutte le doti di cui era accreditato. 24 anni, nato a Bagno a Ripoli nell’hinterland fiorentino, Meli era reduce anche da un’esperienza nella B greca con l’Apollon Larisas, preceduta da diversi campionati di C a Pistoia, Rimini e Fano dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile dell’Empoli. Ha mostrato applicazione e senso di sacrificio.