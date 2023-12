Mercatini e presepi nelle Marche: gli appuntamenti da non perdere fino all’Epifania

Ancona, 26 dicembre 2023 – La regione Marche si sta preparando al meglio per le festività natalizie, con un calendario ricchi di eventi da non perdere. Nel capoluogo marchigiano, in piazza del Plebiscito,fino al 6 gennaio si terrà il mercatino di Natale. In questa occasione un’accogliente struttura coperta ospita tantissimi espositori che propongono moltissime idee regalo: dolcetti, artigianato tipico ed etnico, piante e fiori, monili originali, addobbi natalizi e oggettistica per il presepe.

Fino al 7 gennaio nel borgo medievale di Gradara si terrà il mercatino di Natale, dedicato all'artigianato made in Italy. L'appuntamento con le bancarelle artistiche è inserito a pieno titolo nel carnet preparato per le festività dal titolo "Il Castello di Natale" un nome che è già tutto un programma e si svelerà a quanti vorranno visitare il borgo durante tutto il mese di dicembre e sino al 6 di gennaio.

Urbino ha in programma una serie di eventi, mostre, ambientazioni rinascimentali, oggetti d’alto artigianato artistico e mercatini storici. In piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico si trovano i Mercatini di Natale da visitare accompagnati da musiche e spettacoli vari.

La piazza è anche il luogo della gastronomia d'eccellenza del territorio, dove è possibile gustare la polenta con il sugo ai funghi, il vino della tradizione rinascimentale, castagne e vin brulé. Sempre nella città ducale, ne Le Vie dei Presepi si potranno ammirare le natività artistiche provenienti da tutto il mondo, in dimensioni minuscole o maxi, realizzati con i materiali più diversi. Protagonista indiscusso sarà il più antico presepe del mondo realizzato da Federico Brandani nel 1550 e ospitato nell’Oratorio di San Giuseppe. Come sempre, a chiudere il lungo calendario di iniziative del Natale sarà dal 4 al 6 gennaio la Festa Nazionale della Befana di Urbania, una delle feste più belle e longeve d’Italia, che trasforma la città nel paese dei balocchi. Oltre 4-000 calze appese per le vie del centro, porticati addobbati e luminarie nelle vie del borgo, il tutto arricchito da innumerevoli Befane che animano il centro. Immancabile la spettacolare discesa della Befana che planerà con la sua scopa in un volo acrobatico e pirotecnico.

Dal 4 al 6 gennaio ci sarà il Magico Natale a Fossombrone, uno spettacolo di luci che illumina il fantastico percorso fino al bosco dove ha sede l’ufficio postale di Babbo Natale insieme a nonna Elfa e alla magia di Mago Polpetta. Ben 250 magiche lanterne, 3.500 metri di luci, un gigantesco albero di natale e tanti alberelli addobbati dai bambini faranno da scenario.

Immancabile sarà lo Snow&Show, con 20 postazioni, lo spettacolo di neve accompagnato da giochi di luce, musica, dolci natalizi, castagne e vin brulè. Fino al 6 gennaio 2024, è aperto a Fano il villaggio di Natale: tantissimi mercatini tradizionali insieme a una ricca programmazione di eventi e spettacoli che si concluderanno il 7 gennaio con i mercatini della Befana.

Un tappeto di muschio, la natività, un bue, un asinello, pastori adoranti faranno da cornice ai presepi viventi, una tradizione molto apprezzata da adulti e bambini. Tra i più importanti il presepe Vivente di Barbara (Ancona) visitabile il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Per gli appassionati, da non perdere i presepi viventi a Cupramontana, presso il castello di Poggio Cupro, Montemonaco, Macerata, Morrovalle, Potenza Picena e Treia.