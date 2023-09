Eventi e sagre nelle Marche: cosa fare nel weekend dell’ 8-9 e 10 settembre

Ancona, 8 settembre 2023 – Per questo bollente fine settimana di settembre prima del rientro a scuola, la regione Marche presenta un ampio ventaglio di spettacoli, festival, manifestazioni e sagre per tutti i gusti. Dalla montagna al mare, tanti saranno gli eventi in programma, che uniranno sapori e tipicità regionali, storie della cultura popolare e sano divertimento. Non mancheranno inoltre spettacoli teatrali, laboratori ed eventi dedicati a grandi e piccini, e gli incontri religiosi della tradizione settembrina. All’insegna del profano e del sacro, in questo weekend i sapori della tradizione popolare si arricchiranno del suono delle leggende e dei racconti di un tempo passato, che parlano di uomini, sibille e amori ambientati in antichi castelli e nelle valli degli impervi e misteriosi Monti Sibillini.

Sabato torna la Fiera del 9 settembre, uno degli eventi più longevi di Moie, con 140 bancarelle e prodotti artigianali. Una tradizione che risale al 1588, quando il Papa Sisto V concesse la fiera in cambio di 5.000 ducati d’oro da versare alla Camera Apostolica. La fiera si tiene nel giorno successivo alla festa del santo patrono, Santa Maria.

Festa del Ciauscolo a Sarnano di Macerata

A Sarnano, il weekend del 9-10 settembre sarà un weekend all’insegna delle eccezionalità enogastronomiche della regione. Per le vie della cittadina, sarà possibile fare degustazione con alcuni dei più importanti produttori di norcineria, per assaggiare tutte le loro prelibatezze. Saranno presenti: la Bottega della Cuccagna, La Marchigianeria, Norcineria Calabrò, Salumi Papa, Salumificio Monterotti, Salumificio Properzi, Salumificio Puzielli, Società Agricola Di Pietrantonio e Salumificio Ciriaci. Indiscusso protagonista dell’evento sarà lo straordinario ciauscolo, ma ci saranno anche vino, birra e tanto divertimento. Ci sarà anche lo Speciale Aperigusto di Confartigianato, con oltre trenta locali e tante specialità culinarie.

Sagra del polentone alla carbonara e Festival dei brutti a Piobbico a Pesaro

Per gli amanti della polenta e della tradizione, torna lo storico appuntamento con la sagra nazionale del polentone alla carbonara e Festival dei Brutti a Piobbico. Il weekend piobbichese unirà cultura e tradizione al gusto. Da non perdere se sei amante della tradizione e della storia.

La festa del toro a Osimo (Ancona)

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, torna la Festa del Toro al Padiglione di Osimo. Ogni sera si potranno gustare specialità gastronomiche e divertirsi con spettacoli, giochi popolari, balli, gara di briscola e tanto altro.

Festival Marche Storie 2023

Fino al 17 settembre si terrà il festival Marche Storie, evento culturale che coinvolge tutto il territorio, promosso dall’assessorato alla cultura della Regione Marche, a cura della direzione artistica di Paolo Notari. Il festival ha come scopo il raccontare attraverso miti, tradizioni, storie, aspetti devozionali, leggende e credenze popolari le Marche. I weekend di Marche Storie prevedono mostre, esposizioni, ricostruzioni in costume, degustazioni e offerte di prodotti tipici. In questo weekend gli appuntamenti saranno: la cena spettacolo teatrale “La notte del Bellente” ad Appignano (Macerata), lo spettacolo teatrale “La regina senza nome” a Cingoli (Macerata) e gli spettacoli “L’incendio dei documenti della cattedrale” a Camerino (Macerata e “L’assalto alla rocca” a Gagliole (Macerata).

A Gualdo (Macerata) , presso Piazza Vittorio Emanuele, alle 21, si terrà il reading teatrale e talk show “Gualdo… che spettacolo!” . Lo spettacolo teatrale “La montagna sacra” ,dedicato al più santo dei santi San Francesco D’Assisi, si terrà presso il santuario di Beato Ugolino di Fiastra (MC) l'8 e 10 settembre alle 18:30.

A Castel Raimondo (Macerata) si terrà lo spettacolo “Historie de lo Castro Raimundi”, una fiaba che narra di cavalieri, donne e amori sotto le mura del Castro Raimundi. Nel pese del Verdicchio e di Enrico Mattei, Matelica (Macerata), si terrà alle 19 lo spettacolo “Tristo anche da morto – le mirabolanti sventure di Boldrino da Panicale in terra marchigiana”.

A Potenza Picena (Macerata) si terrà lo spettacolo itinerante “La vecchia scuola – sulle orme del Professor G. Asciutti” , oltre a visite guidate, aperativi e laboratori di lettura per i più piccoli. Presso il sentiero della Costa dei Guai sarà possibile partecipare all’escursione teatralizzata “Il lato oscuro del Piceno” organizzato dai comuni di Force, Venarotta e Palmiano (Ascoli Piceno), mentre a Cupra Marittima (Ascoli Piceno) si terrà lo spettacolo “Il capitano e la strega”, alle 21 e 30 presso il Museo Archeologico Piazzetta Bucci del Borgo storico di Marano. Ad Amandola (Fermo) si terrà lo spettacolo “E sul sagrato corrono liberi”, incentrato sul legame tra guerra e mito nel cuore del Vettore.

A Sirolo (Ancona), nelle sere del 8, 9 e 10 settembre ci sarà la lezione spettacolo dal titolo: “La Dimenticanza, l’Incanto, le Onde. Lezione spettacolo sul Mito delle Ondine” di Cesare Catà, con Paola Giorgi e Cesare Catà. Per il calendario completo degli eventi è possibile consultare il sito marchestorie.it.

Festival Suoni delle Alte Marche 2023 a Sassoferrato e Cantiano

In occasione del Festival Suoni delle Alte Marche 2023 si terranno due spettacolari eventi a Sassoferrato e Cantiano dedicati alla musica. Sabato 9 settembre alle 21 si terrà a Sassoferrato (Pesaro Urbino) “Un concerto recitato – Atto primo” con protagonista il contrabbasso Giacomo Tarsi. Domenica 10 settembre si terrà a Cantiano (Pesaro Urbino) presso il Chiostro di sant’Agostino Un concerto recitato – Atto secondo”.

XXIII Pergolesi Spontini Festival a Jesi

Nel weekend 9-10 settembre si terranno a Jesi (Ancona) i concerti e gli eventi culturali in occasione del festival Pergolesi Spontini, un festival musicale pensato per incontrare pubblici di età e gusti differenti. Da venerdì 8 fino a domenica 10 si terrà inoltre il Motorshow Vallesina presso il Paradise di Monsano, evento ad ingresso gratuito, dedicato agli amanti dei motori e dell'adrenalina.

Sagra dello Stoccafisso, Festa dell’Uva a Spinetoli

Un weekend all’insegna del divertimento e della tradizione, ma anche della spiritualità sarà quello del piccolo borgo di Spinetoli (Ascoli Piceno) dove si terrà la Sagra dello Stoccafisso e l’imperdibile Festa dell’Uva. La sagra si svolgerà durante la celebrazione della Madonna delle Grazie, venerata nell’omonimo Santuario dell’Icona a Spinetoli. Unendo il sacro al profano, sabato 9 si terrà la messa e la benedizione dei carri allegorici dell’uva.

Fiera di San Nicola a Pesaro

Dal 9 al 12 settembre, si terrà a Pesaro la tradizionale Fiera di San Nicola. Il lungomare pesarese si arricchirà di bancarelle, profumi e sapori. La fiera, sebbene sia un evento cardine della tradizione pesarese, si rinnova di anno in anno, offrendo, ai marchigiani e ai turisti, prodotti e specialità enogastronomiche della tradizione, prelibatezze, nonché attività di animazione.

Enrico Ruggeri in concerto e ‘A tutto sport’ a Monte San Giusto (Macerata)

Alle 22 di venerdì 8 settembre si terrà il concerto Enrico Ruggeri in piazza Aldo Moro per la festa del patrono di Monte San Giusto, Maria Santissima Incoronata. Sabato 9 si terrà "A tutto Sport", manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni Sportive del territorio per parlare di sport ed inclusione, contro ogni forma di discriminazione. La cittadina si prepara inoltre per il tradizionale evento “Clown and Clown” per il prossimo 24 settembre.