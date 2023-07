Pizze di Marca, una regione nel piatto

Ancona, 7 luglio 2023 – Non a caso si considerano creatori di sensazioni: sono gli artigiani pasticceri e pizzaioli de «Il picchio» di Loreto che per martedì 11 luglio alle 20,30 propongono una degustazione di cibi artistici marchigiani, orchestrata dal sommelier Otello Renzi: dopo il panzerotto con acciuga, capperi e pomodoro con gelato di bufalina, grande ‘sfilata’ di pizze di Marca: si comincia con Bufalina integrale, alle verdure grigliate in teglia, per continuare con la pinsa con stracciatella e con la pizza della Marca anconetana: padellino al nero di seppia con baccalà mantecato, cipolla rossa della Valdaso pomodorini e polvere di olive. "Ma avremo – dice Otello Renzi – anche la tartufata, una pizza in teglia con salsa tartufata, il ciauscolo, ovvero il padellino di mais con crema di formaggio,quindi la pinsa con crema di pistacchi e infine il manzo e fave di tonka: padellino con semi di salsa guaiamole. Come si vede vere e proprie creazioni artistiche di cucina”.

Giovedì 13 alle 20,30 il circuito Pizza di Marca, per la regia di camera di commercio Marche e Linfa azienda speciale, si ferma a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, alla pizzeria Tuxedo con un programma interessante: pizza della Marca picena con anice verde di Castignano, ciauscolo Igp, burrata marchigiana e finocchietto selvatico con olio extravergine Marche. Quindi la ‘Comunanzese’ con tordo matto (salume tipico) alla comunanzese, prugnoli del monti Sibillini e pesto di aglio orsino. Si prosegue con la ‘Carbonara a modo nostro’ con crema d’uovo al pecorino, funghi gallinelli dei colli ascolani, tartufo scorzone e polvere di guanciale. In abbinamento i vini delle aziende biologiche Pantaleone e Aurora.

Venerdì 14 luglio (20,30) tocca invece alla pizzeria Didacus di Lapedona (Fermo) che proporrà pizze speciali di Marca con cocktail di gamberi, la pizza con pollo marinato e fritto, e ancora la bavetta al fumo. In questo caso l’abbinamento sarà con le birre agricole. Lunedì 17, sempre a cena, a Corinaldo (Ancona) appuntamento con la pizzeria La Bottega di via Cimarelli: pizza fritta con insalata misticanza, cipolla rossa caramellata e tonno fresco con pesto di pistacchio. Quindi la pizza gourmet rossa con stracciatella e tartare di gambero rosso. Si proseguirà con padellino di mais e stocco della Marca anconetana e stoccafisso all’anconetana. I vini sono della cantina Albamocco.