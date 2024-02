San Valentino 2024 nelle Marche: la top 5 dei luoghi dove festeggiare

Ancona, 13 febbraio 2024 - Cioccolatini pronti, un bel mazzo di fiori alla mano, messo il nuovo profumo comprato appositamente per l’occasione: insomma, San Valentino si sta avvicinando. Il giorno degli innamorati per eccellenza, quest’anno, cade proprio nel mezzo della settimana, ma questo non deve impedire, a chi vuole festeggiarlo, di concedersi una gita fuori porta. Se non ci si è già organizzati con divano e Netflix, ecco una serie di posti da visitare in questa giornata tinta di rosa.

Da sinistra Recanati, Gradara e le Grotte di Frasassi

Gradara, il borgo di Paolo e Francesca

Se si parla di amore e di città, non si può non subito a pensare a Gradara, il borgo dei più famosi innamorati della storia, Paolo e Francesca. È difficile non perdersi nella bellezza della rocca in provincia di Pesaro e Urbino, immersa nel verde delle colline che, ad un certo punto, fanno intravedere il mare con la sua riviera. Una giornata che si può passare all’insegna di un tour storico, all’interno delle stanze in cui Francesca si pettinava e si vestiva, o nella sala in cui il tremendo Gianciotto, marito della ragazza, ordiva i suoi piani malefici. Insomma, una meta più che obbligatoria se si parla di amore, intrighi e passioni. Per ogni informazione si può visitare il sito www.gradara.org.

Grotte di Frasassi

Immaginate di esplorare un mondo quasi fantastico, fatto di mistero e di magia, assieme alla propria dolce metà. Non capita tutti i giorni, infatti, di poter visitare le Grotte di Frasassi a Genga, in provincia di Ancona. Con uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo, facilmente percorribile da tutti quanti, queste meraviglie della natura farebbero innamorare chiunque della speleologia e della geologia. Sono tanti i percorsi che si possono intraprendere all’interno delle grotte, a partire dall’Abisso Ancona, una delle più grandi cavità in Europa, per poi proseguire con il Laghetto Cristallizzato. Inoltre la Sala 200, il Grand Canyon, la Sala dell’Orsa e la Sala Infinito. Insomma, un luogo che, in questa giornata, non può non essere visitato che mano nella mano con la persona amata.

Recanati

"Silvia, rimembri ancora/quel tempo della tua vita mortale/, quando beltà splendea/ negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi/, e tu, lieta e pensosa, il limitare/ di gioventù salivi?»: come non pensare ai versi d’amore che Giacomo Leopardi scriveva a Silvia, la sua “vicina di casa”, per ricordarla in eterno e non farla a dimenticare a nessuno, quando il pensiero vola nella cittadina di Recanati, in provincia di Macerata? Ebbene, proprio in questa città è possibile visitare Casa Leopardi in tutta la sua maestosità, con le stanze del grande poeta piene di quei fogli volanti e un po’ scarabocchiati e, dalla cui finestra, si può proprio vedere la casa di Silvia, tanto amata da Giacomo. Un viaggio che farà perdere gli innamorati tra dolci parole, cariche di sentimento e timida passione e che, perché no, potrebbe dare lo spunto a qualcuno per dedicare una poesia in onore della persona amata. Pe ogni informazione visitare il sito www.giacomoleopardi.it.

Torre di Palme

Qualcuno potrebbe pensare che un paesino di 1000 abitanti, in provincia di Fermo, non abbia nulla da offrire. Niente di più sbagliato, perché i cittadini del borgo medievale di Torre di Palme ci tengono tantissimo a casa loro e come lo dimostrano? Tenendo tutto pulito e addobbando ogni finestra con una miriade di fiori. Come se fosse un paese-giardino, Torre di Palme farà passeggiare tutti i turisti in mezzo a gerbere, viole, begonie e petunie, tutte tinte di innumerevoli colori. Regala poetici scorci con stretti vicoli color mattone, con l’azzurro del mare e il verde intenso del bosco. Tra i Borghi più Belli d’Italia, offre cultura, panorami incantevoli e deliziosi locali dove gustare le specialità del luogo.

Colle dell’Annunziata

Come concludere questo viaggio tra le Marche dell’amore se non con un tramonto mozzafiato? Con il sole che lentamente va ad addormentarsi dietro alla chiesa dell’Annunziata, l’omonimo Colle in provincia di Ascoli Piceno regalerà a tutti quanti gli innamorati delle foto di coppia strepitose. Lì vicino, inoltre, immancabile anche una passeggiata in Via delle Stelle, anzi, Rua delle Stelle, che costeggia il fiume Tronto. Una passeggiata immersa nelle mura di una Ascoli, fatta di secoli di storia, accompagnerà tutti coloro colpiti dalle frecce di Cupido nel centro storico, fatto di luci e ristoranti in cui poter concludere la propria giornata.