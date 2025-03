A14, turni di notte per i cantieri: "Da giugno stop ai grandi lavori". E a settembre la parte finale

Iezzi

Chi è costretto a transitare nell’imbuto di gallerie e cantieri nel tratto autostradale dell’A 14, fra Pedaso e San Benedetto, da anni si domanda quando termineranno le difficoltà iniziate nell’estate del 2018 con l’incendio del tir nella galleria Castello di Grottammare. In base alla pianificazione dei cantieri, che a suo tempo fu consegnata da Autostrade per l’Italia alla Regione Marche, il completamento dei lavori che impattano sulla riduzione delle corsie era previsto tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, escludendo ulteriori imprevisti.

Imprevisti che, purtroppo, ci sono stati, con l’incendio accaduto all’interno della galleria Vinci di Cupra Marittima il 4 aprile del 2024. Incendio generatosi a seguito di un tamponamento che aveva coinvolto un pullman e due camion costata la vita al conducente del bus. La riapertura al traffico fu possibile grazie all’impegno della task force messa in campo dalla direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, composta di 40 uomini e 25 mezzi d’opera, che lavorarono su più turni h24 e 7 giorni su 7. Si trattò di lavori di messa in sicurezza che saranno chiusi definitivamente, come ha anticipato Autostrade per l’Italia, nel prossimo mese di agosto-settembre.

A metà febbraio si è concluso il cantiere delle lavorazioni nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e Castello di Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, per l’esecuzione degli interventi relativi al piano di potenziamento impiantistico e il completamento delle attività di finitura previste nell’ambito dell’ammodernamento eseguito negli stessi fornici. Per i cantieri attivi è prevista una deviazione di carreggiata in una delle due direzioni esclusivamente in orario notturno mentre, in orario diurno è garantita, la percorrenza su di una corsia per senso di marcia su ogni carreggiata, con la possibilità di attivare, nelle fasce orarie con flussi più intensi, una corsia supplementare nella direzione di marcia prevalente.

Le lavorazioni vengono effettuate esclusivamente in orario notturno. Tra Pedaso e Grottammare, sono attivi due cantieri nella galleria Pedaso e nella galleria Monterenzo. "Ultimati questi interventi – specifica Autostrade per l’Italia - il programma di attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs 264/06 potrà ritenersi concluso per tutti i fornici della regione Marche, in linea con il cronoprogramma di piano". L’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha ricordato che: "Ai fini della riduzione dei disagi e, contestualmente, per garantire maggiore sicurezza all’utenza abbiamo chiesto e ottenuto da Società Autostrade di rivedere le modalità di esperimento dei cantieri e la sospensione dei lavori nei periodi nevralgici, estivi e delle festività, per la congestione del traffico. Da qui la rimodulazione dei cronoprogramma. Va purtroppo ricordato che i problemi che viviamo oggi derivano da cattive scelte del passato che hanno detto no alla terza corsia e che hanno condannato così l’arteria stradale, che è la cerniera tra nord e sud dell’Italia, all’obsolescenza e quindi da una conseguente e inevitabile attività manutentiva delle opere già esistenti. Attualmente la Regione Marche e la Regione Abruzzo sono informate trimestralmente sul calendario dei cantieri programmati per la messa in sicurezza delle opere d’arte autostradali. Infine una notizia: i cantieri principali e più impattanti verranno sospesi nel periodo pasquale fino al 4 maggio e poi dal 31 dello stesso mese per tutto il periodo estivo".

Ad oggi si può ipotizzare la conclusione dei lavori entro il prossimo mese di giugno, fatta eccezione per la galleria Vinci: lì se ne parlerà a settembre.