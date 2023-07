Grandine e pioggia, il maltempo infuria anche nelle Marche: i danni

Cagli (Pesaro e Urbino), 21 luglio 2023 - Dopo giorni di caldo afoso nel pomeriggio di oggi verso le ore 15 in tutto il cagliese si è abbattuto un violento temporale con grandinate sparse con grossi chicchi che hanno causato anche danni.

Chicchi di grandine grossi come palle da tennis: gli effetti del temporale nel Pesarese

L’ondata di maltempo ha colpito molte città, soprattutto al Nord: da Ferrara a Vicenza, da Verona (dove un uomo è stato colpito dal fulmine) a Milano, che ha visto un’impressionante tromba d’aria.

A Cagli la pioggia abbondante caduta a tratti per l'intero pomeriggio, non ha destato particolari problemi anche se associata a folate di grandine.

La zona più colpita è stato il versante nord del massiccio del Catria Acuto tra Frontone e Serra Sant'Abbondio con diverse auto che hanno subito danni per le grosse palle di grandine oltre a coltivazioni agricole ancora in campo come le superfici a grano.

Allarmati i sindaci della zona, di Cantiano e Serra Sant'Abbondio in particolare.