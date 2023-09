It Alert, non è arrivato il messaggio di emergenza? Ecco perché e cosa fare

Ancona, 12 settembre 2023 – Si è svolto oggi il test nelle Marche per valutare il funzionamento di It-Alert. Alle 12 di oggi, la maggior parte dei cittadini presenti in regione dovrebbe aver ricevuto la notifica a sirena del test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, ma per alcuni non è stato così.

It Alert, oggi il test nelle Marche: in questo articolo vi spieghiamo perché il messaggio non è arrivato o è in ritardo

Circondati da telefoni squillanti, ci si rende conto che non solo il proprio non ha suonato, ma che sullo schermo non vi è assolutamente nulla, nemmeno il messaggio di prova. Il motivo della mancata ricezione del messaggio potrebbe essere legato sia al dispositivo in uso che a It-Alert stesso.

Se la notifica è arrivata ma non si è sentito nulla, la prima cosa da fare è controllare le impostazioni del suono del telefono. Nel caso in cui sia in modalità silenziosa, infatti, l’allarme non si verificherà e il messaggio sarà arrivato senza suoneria.

Sono le 12 ma il messaggio non è ancora arrivato? Può capitare che la notifica ritardi di qualche minuto nel caso in cui si stesse utilizzando la modalità aereo o il cellulare fosse spento al momento della prova. L’allarme arriverà lo stesso, non appena il dispositivo sarà nuovamente connesso.

Nel caso in cui il messaggio non arrivi, il problema potrebbe dipendere dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installato sul cellulare. Una nota importante da notare è che nei casi in cui il dispositivo non ha campo o è spento, la notifica It-Alert non verrà inviata affatto.

La suoneria è accesa, il telefono ha campo ma It-Alert non è comunque arrivato. Bisogna ricordarsi che il sistema di allarme pubblico nazionale è ancora in fase di test e perciò non è esente da errori. In particolare, il modo con cui il servizio veicola il messaggio, la tecnologia cell-broadcast, permette sì di inviare comunicazioni in un’area delimitata in cui si verifica un’emergenza, ma presenta anche delle limitazioni inevitabili.

Dovendosi collegare alle antenne, in posti senza copertura la notifica non verrà consegnata e quindi gli utenti in quella zona non potranno essere avvisati.

Se il messaggio non è arrivato o è in ritardo, l’unica cosa da fare è compilare il questionario di It-Alert per poter lasciare la propria opinione e spiegare il disservizio, così che la Protezione civile possa apportare le dovute migliorie.