"Ma Monte Grimano confina col Titano"

MONTE GRIMANO (Pesaro)Monte Grimano Terme, in provincia di Pesaro e Urbino, è il Comune col reddito medio più basso, circa 15mila euro pro capite.Sindaco Elia Rossi, come spiega questo primato negativo? "Credo che le motivazioni siano soprattutto due. In primis, Monte Grimano confina con la Repubblica di San Marino e molti residenti lavorano lì, producendo reddito fuori dall’Italia. Esiste un accordo contro la doppia imposizione fiscale: ebbene, il meccanismo abbatte la tassazione sul reddito prodotto all’estero e di conseguenza ciò che è dichiarato in Italia risulta molto più basso. Questo incide fortemente sul dato pro capite, che appare ridotto, ma non riflette fedelmente la realtà economica. E poi abbiamo una popolazione in buona parte anziana: molti pensionati hanno lavorato a San Marino e percepiscono pensioni erogate in parte o totalmente da quello Stato. Anche in questo caso, la base imponibile italiana risulta alterata: se una persona ha versato contributi sia in Italia che a San Marino, riceverà due pensioni diverse, e quella sammarinese non rientra nei conteggi fiscali italiani. Tutto ciò contribuisce a dare una fotografia non del tutto veritiera della situazione reddituale". Quindi com’è la situazione a Monte Grimano Terme?"Non mi sento di dire che i nostri cittadini siano in difficoltà economiche più di quanto lo siano quelli dei Comuni vicini. È sicuramente un periodo complesso, ma non registriamo livelli di povertà particolarmente elevati. Anzi, la disoccupazione è molto bassa. Siamo molto particolari dal punto di vista statistico proprio per la nostra posizione: ad esempio, siamo tra i pochi Comuni ad avere più aventi diritto al voto che residenti, perché abbiamo percentuali alte di iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero. I numeri non devono spaventare: qui si vive bene, la qualità della vita è alta e la comunità accogliente".

o. f.