Marche a corto di medici, Acquaroli: "Ma non possiamo assumerne altri"

Ancona, 3 gennaio 2023 – La partita a scacchi del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Attacco, difesa, con tanto di arrocco, per tracciare il bilancio dell’anno appena concluso e annunciare le strategie del futuro. Sanità in primo luogo, l’argomento più toccato durante la conferenza stampa organizzata dall’ordine dei Giornalisti a Palazzo Raffaello, ma anche ricostruzione per sisma e alluvione, infrastrutture, turismo e internazionalizzazione. Proprio sull’alluvione il governatore si è battuto il petto d’orgoglio: "Questione di giorni e potremo disporre di 400 milioni di euro, 200 dei quali subito disponibili e altrettanti a bilancio per il 2024, senza dimenticare fondi per circa 13 milioni di euro necessari per rimettere in sesto il territorio delle valli del Misa e del Nevola con interventi ad alto impatto". Peccato però che i 5mila euro per ogni famiglia e 20mila per ogni impresa colpita, annunciati dall’assessore Aguzzi dopo il disastro, non siano mai arrivati. La conferma proprio ieri. E il presidente ha sottolineato la necessità di una struttura commissariale autonomia che operi con la Regione, per gestire e attuare la ricostruzione nelle zone colpite. Acquaroli ha attaccato parlando dei risultati, partendo dalla riforma sanitaria, in vigore da ieri: "Dopo 19 anni un documento che mette al centro il...