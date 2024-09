Quando inizia la scuola nelle Marche: prima campanella per oltre 190mila studenti

Ancona, 9 settembre 2024 – Mercoledì 11 settembre, nelle Marche, suonerà la campanella per oltre 190mila studenti e 21.968 docenti (di cui 18.668 su posto comune e 3.300 insegnanti di sostegno). “Grazie a un’attenta pianificazione - afferma la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Usr Marche Donatella D'Amico – è tutto pronto per garantire un sereno e ordinato ritorno in classe”.

Primo giorno di scuola nelle Marche: la campanella suona mercoledì 11 settembre (Ansa)

"L’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 è alle porte e l’intera amministrazione scolastica lavora alacremente e con impegno per organizzare il regolare avvio delle lezioni. – ha scritto in una nota l’Usr Marche -. I numeri sono significativi: nelle Marche ci sono 21.968 docenti in cattedra, di cui 18.668 sono su posto comune, mentre 3.300 sono insegnanti del sostegno. I posti di sostegno residuati dalle ordinarie immissioni in ruolo sono assegnati a docenti adeguatamente formati e iscritti nella graduatorie provinciali per le supplenze. Tutte le operazioni, pur complesse e delicate, si sono svolte e proseguono spedite in un clima di profonda fiducia”.

"Sempre al fianco degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, per garantire un'istruzione inclusiva e efficiente – prosegue la direttrice -. L'eccellente coordinamento tra tutte le parti coinvolte e la costante comunicazione con le istituzioni locali rendono possibile un inizio di anno scolastico che non lascia spazio all'improvvisazione. Ogni dettaglio è stato curato con precisione, dalla pianificazione degli interventi alle scuole, alla formazione del personale docente e all'attivazione dei nuovi corsi di studi, per garantire un ambiente sicuro e stimolante per tutti. Il nuovo anno scolastico nelle Marche si preannuncia dunque come un periodo di grandi possibilità. La scuola marchigiana si conferma così un punto di riferimento per l'istruzione di qualità, pronta ad affrontare nuove sfide e a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni”.

È partito quindi il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi. E pure la corsa agli ultimi acquisti di cancelleria e libreria, tra offerte e “caro scuola”.

Il calendario scolastico: le date delle vacanze

Mercoledì, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado marchigiane (elementari, medie e superiori) e nelle scuole dell’infanzia riprendono così le lezioni. E avranno termine il 7 giugno 2025 (30 giugno per l’infanzia).

Non mancheranno però occasioni per qualche piccola vacanza da incastrare con i ponti tra i giorni festivi. In pratica tutti: quello della solennità di tutti i Santi, quello del 25 aprile, anniversario della Liberazione, e pure quello della Festa dei lavoratori. Ecco infatti il calendario scolastico 2024-2025 della regione Marche. Festività, a parte Natale e Pasqua, che l’anno prossimo si svolgerà il 20 aprile (lunedì dell’Angelo o Pasquetta 21 aprile): - venerdì 1° novembre 2024, solennità di tutti i Santi. Scatta il ponte con sabato 2 novembre - venerdì 25 aprile 2025, anniversario della Liberazione. Anche in questo caso scatta il ponte con sabato 26 aprile. - giovedì 1° maggio 2025, festa del Lavoro; - lunedì 2 giugno 2025, festa nazionale della Repubblica; - la festa del Santo Patrono, ovviamente diversa per ogni Comune.

Le vacanze di Natale dureranno da lunedì 23 dicembre 2024 all’Epifania, lunedì 6 gennaio 2025, con ritorno a scuola martedì 7 gennaio.

Quelle di Pasqua invece da giovedì 17 aprile 2025 a martedì 22 aprile 2025 (vacanze di Pasqua), con ritorno a scuola mercoledì 23 aprile. Ma poi il 25 si stacca di nuovo per il ponte dell’anniversario della Liberazione.

Lezioni sospese anche venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 (ponte Festa dei lavoratori), capitando il primo maggio di giovedì l’anno prossimo.

Quanti sono i giorni di scuola

I giorni complessivi di lezione per l’anno scolastico 2024/2025, tolti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività di didattiche, sono quindi rispettivamente: - 206 per le scuole primarie, secondarie di I e II grado; - 225 per le scuole di infanzia.

Dai giorni complessivi (206) di lezione, andrà sottratto -1 giorno per la festa del Santo Patrono.

È data facoltà all’istituzione scolastica di individuare un giorno di chiusura alternativo, qualora la festa patrono dovesse ricorrere al di fuori del calendario scolastico o in giorno già festivo.