Terremoto oggi, forte scossa in Umbria avvertita anche nelle Marche

Terremoto, forte scossa in Umbria. Avvertita anche in Toscana

Umbria, 9 marzo 2023 – Forte scossa di terremoto in Umbria avvertita anche nelle Marche. Ingv segnala una magnitudo di 4.4 con epicentro a Umbertide (Perugia) a 10 chilometri di profondità, registrata alle 16,05.

Si sono immediatamente moltiplicate le segnalazioni e i commenti sui social nei vari gruppi, anche marchigiani. Specialmente la scossa è stata avvertita nelle zone di Fabriano (in provincia di Ancona) e Apecchio (provincia di Pesaro Urbino). Alle 17,09 è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 2.0, stesso epicentro a 5 km da Umbertide.

Circa un mese fa (il 2 febbraio) in provincia di Pesaro Urbino sono state registrate bene 3 scosse al largo della costa: la prima di magnitudo 3.2, la seconda di 2.5 e la terza di 3.1.

Pochi giorni prima invece la terra aveva tremato anche nella vicina Romagna, nel Cesenate, anche in questo caso il sisma era stato avvertito distintamente dalla popolazione.

Gente in strada: “Forte boato”

Gente in strada, tanto spavento ma al momento non si segnalano crolli o danni. "Ho sentito un forte boato - racconta un cittadino di Perugia - tipo un tuono fortissimo, poi una oscillazione piuttosto lunga". A Perugia l'Università è stata chiusa, anche quella per stranieri.

La presidente della regione Donatella Tesei in costante contatto con i vertici della Protezione civile che sta monitorando la situazione. La governatrice segue comunque l'evolversi della situazione.

Piccoli crolli

Non si registrano particolari criticità in seguito alla scossa di terremoto che ha interessato l'Umbria oggi pomeriggio. I vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo per diverse chiamate ricevute. Si registra qualche piccolo crollo legato a edifici fatiscenti. Nessuna persona coinvolta per il momento. Sull'Altotevere, l'area maggiormente colpita, si sta alzando un elicottero dei vigili del fuoco per una verifica dall'alto.

Sospesa la circolazione dei treni

Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate, in seguito al sisma nella zona di Umbertide. Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea. La sospensione precauzionale del traffico ferroviario è stata adottata - riferiscono le Ferrovie - per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.

Scuole chiuse

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a Umbertide, in seguito alla scossa. Lo ha deciso il sindaco, Luca Carizia. Secondo quanto si è appreso, dai primi sopralluoghi, avviati da subito nelle strutture scolastiche, oltre che nell'ospedale, non sono emersi tuttavia problemi particolari.

Notizia in aggiornamento