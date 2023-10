Terremoto oggi Marche: scossa nella notte, tra Teramo e Ascoli

Ascoli, 11 ottobre 2023 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte, per la precisione alle ore 00:38, tra l'Abruzzo e le Marche, tra le province di Teramo e Ascoli Piceno. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 42 chilometri di profondità ed epicentro in prossimità del comune teramano di Sant'Omero. Non si segnalano danni a persone o cose.