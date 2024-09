Maltempo, allerta gialla in Emilia Romagna: le zone a rischio e le previsioni meteo

Bologna, 16 settembre 2024 – Allerta gialla per piogge in Emilia-Romagna: è quanto diramato dalla Protezione Civile per martedì 17 settembre.

Si tratta infatti del primo assaggio di autunno, in una settimana che vedrà precipitazioni intense su tutta la regione, come anticipato ieri al Carlino il meterologo Ampro Pierluigi Randi. Rischio nuova alluvione? No, ma la vigilanza deve essere alta.

L’allerta gialla

Per domani sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, localmente di forte intensità, più probabili sulla Romagna ed in generale sui rilievi centro-orientali.

Il bollettino, inoltre, avvisa che le precipitazioni potranno generare fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. I fenomeni tenderanno a divenire più estesi e persistenti dal pomeriggio/sera. Una previsione confermata dallo stesso Randi: “Avremo certamente un innalzamento del livello dei fiumi, potremmo assistere alla tracimazione di canali e corsi d’acqua secondari che causeranno disagi e danni. Ma non assisteremo a disastri”.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti orientali lungo la fascia costiera e da nord-est sul crinale appenninico con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. È inoltre previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il clou del maltempo sarà nei giorni successivi, martedì 18 e mercoledì 19 settembre, con i modelli che prevedono accumuli che localmente possono arrivare a 100-200 millimetri di pioggia. Le precipitazioni dovrebbero fare compagnia all’Emilia-Romagna almeno fino al weekend, come confermato dal portale 3BMeteo: il sereno rifarà capolino dalla giornata di sabato 21 settembre. Ci attende quindi una settimana fortemente piovosa, con un primo assaggio di autunno.