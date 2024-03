Allerta meteo arancione in Emilia Romagna: preoccupa la piena del fiume Po

Bologna, 7 marzo 2024 – C’è preoccupazione per la piena del fiume Po che sta transitando in queste ore nella Pianura Padana. E l’apprensione sale anche in vista dell’allerta meteo arancione per piene dei fiumi emanata, per le giornate di oggi e domani, dall’Agenzia prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia Romagna (Arpae).

Maltempo, la piena del fiume Po preoccupa l'Emilia Romagna e il Veneto

Allerta arancione per piene dei fiumi: ecco dove

L’allerta per piene dei fiumi scatta dalle 12 di giovedì 7 marzo: è di colore arancione e gialla nella provincia di Ferrara. Per venerdì 8 marzo, invece, l’allerta è arancione e gialla per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara; mentre è gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

"Criticità idraulica riferita al transito della piena del Po”

“Per la giornata di giovedì 7 marzo non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento – si legge nel bollettino di Arpae -, tuttavia sul settore collinare e montano centro-occidentale potranno ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica nel settore orientale della regione è riferita al transito della piena di Po, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini, ove presenti. Nella giornata di venerdì 8 marzo, dal pomeriggio, sono previste precipitazioni sul settore centro-occidentale della regione, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. La criticità idraulica nel settore orientale della regione è riferita al transito della piena di Po, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini, ove presenti”.

Il livello del Po nella Bassa ferrarese e in Polesine

Nella mattinata le situazioni più critiche si sono presentate nella zona del Polesine, in provincia di Rovigo, dove ad Ariano e Cavanella il fiume Po è salito sopra la soglia 2, ovvero un livello del fiume che indica il passaggio di una piena con limitati fenomeni di erosione e trasporto. Livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione delle aree golenali o di espansione del corso d’acqua, con interessamento degli argini e livelli che possono superare il livello naturale del terreno.

Il Po superava la soglia 2 ad Ariano nel Polesine dove si trovava al livello di 2.35 metri, mentre a Cavanella era a 3.77 metri. Il grande fiume era sopra la soglia 1, invece, a Polesella (Rovigo, 6.47 metri), Pontelagoscuro (Ferrara, 1 metro) e Bondeno Panaro (Ferrara, 11.37 metri).