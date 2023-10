Allerta meteo, temporali e forte vento in arrivo in Emilia Romagna: le previsioni

Bologna, 26 ottobre 2023 – Criticità meteo in vista in Emilia Romagna. Sono state diramate due diverse allerte meteo: dalle 12:00 di oggi (26 ottobre) arancione per temporali e gialla per criticità idraulica e idrogeologica e vento; per la giornata di domani (27 ottobre) invece arancione per temporali e vento e gialla sempre per criticità idraulica e idrogeologica, ma anche per vento e mareggiate.

Non è una grossa sorpresa, in realtà: in questi giorni il cielo sul territorio regionale è stato prevalentemente nuvoloso e la pioggia non si è risparmiata. Soprattutto sull’Appennino bolognese, dove una bomba d’acqua ha creato forti disagi tra alto Alto Reno Terme e a Gaggio Montano.

Da sabato 28, però, tornerà il sole, con qualche nuvola passeggerà sugli Appennini.

Forti temporali e vento in Emilia Romagna: allerta gialla e arancione

Province interessate

Allerta arancione per temporali nelle province di PC, PR.

Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Allerta arancione per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN; per mareggiate nella provincia di FE, RA, FC, RN.

Previsioni meteo

Dal pomeriggio di oggi giovedì 26 ottobre un intenso flusso sud-occidentale determinerà ventilazione intensa e precipitazioni in estensione dai rilievi verso le zone di pianura nel corso della sera-notte.

Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, risulteranno intense e persistenti sulle zone del crinale appenninico centro-occidentale fino alle prime ore di venerdì 27 ottobre. Saranno quindi possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con possibili superamenti della soglia 1.

I venti raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree appenniniche durante il pomeriggio di giovedì intensificandosi nella giornata di venerdì quando raggiungeranno intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) sui rilievi centro-orientali, con possibili raffiche di intensità superiore, quindi anche sulla costa.

Inoltre nella giornata di domani venerdì 27 ottobre saranno anche possibili, lungo la costa, locali fenomeni di erosione e di ingressione marina dovuti al persistere di condizioni di alto livello del mare.

Previsioni meteo giorno per giorno